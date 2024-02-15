Доллар продолжает дорожать на торгах в четверг

По состоянию на 10:21, американская валюта дорожает совсем незначительно — всего лишь на 0,0001 рубля. Промежуточная стоимость доллара на бирже составляет в настоящий момент 3,2318 белорусских рубля.
Российский рубль сдает позиции и дешевеет на 0,06%. По состоянию на 10:21, он находится на отметке 3,5340 рубля за одну сотню российской валюты.
Валюта Поднебесной тем временем демонстрирует рост: на старте торгов в четверг китайский юань прибавил в цене 0,03% до 4,45 рубля за 10 юаней.
Евро, по состоянию на 10:45, еще не начал торговаться. Напомним, что накануне евровалюта немного укрепилась, достигнув значения 3,4721 белорусских рубля.