Прокуратура требует признать недействительным госконтракт на строительство «Поздеев-центра» в Красноярске

«Из-за несоблюдения процедуры закупок нарушаются права неопределенного круга лиц — участников закупки, с которыми контракты не заключены вследствие предоставления преимущества лицу, не соответствующему требованиям Закона о контрактной системе. В результате, ответчику предоставлен доступ к выполнению проектных подрядных работ по максимально возможной цене без участия в какой-либо конкурентной борьбе, без подачи предложений о снижении цены контракты», — говорится в исковом заявлении прокуратуры Красноярского края.