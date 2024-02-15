Прокуратура требует признать недействительным госконтракт на строительство «Поздеев-центра» в Красноярске

Прокуратура Красноярского края просит признать недействительным государственный контракт на строительство «Поздеев-центра». Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд края.
Как указывает прокуратура Красноярского края, на основании распоряжения правительства края и протокола заочного заседания межведомственной комиссии определен единственный подрядчик на выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнению инженерных изысканий и строительству объекта. Им стало ООО «ПромСтройИнвест», с которым заключен государственный контракт на общую сумму 1 754 701 100 рублей.
Исполнитель получил аванс — 105 282 066 рублей.
«Из-за несоблюдения процедуры закупок нарушаются права неопределенного круга лиц — участников закупки, с которыми контракты не заключены вследствие предоставления преимущества лицу, не соответствующему требованиям Закона о контрактной системе. В результате, ответчику предоставлен доступ к выполнению проектных подрядных работ по максимально возможной цене без участия в какой-либо конкурентной борьбе, без подачи предложений о снижении цены контракты», — говорится в исковом заявлении прокуратуры Красноярского края.
В результате прокуратурой Красноярского края заявлены требования о расторжении контракта. Ведомство требует вернуть более 105 млн аванса, а также уплатить неустойку — более 8 млн рублей.
Вопрос о принятии заявлений к производству будет решён судом в течение 5 рабочих дней.
Напомним, «Поздеев-центр» должен появиться на Предмостной площади на месте здания бывшего ночного клуба «Планета Красноярск». В нем будет пять этажей общей площадью 12,4 тыс. кв. м. Внутри разместят музейно-выставочный комплекс, в том числе и постоянно действующую выставку работ красноярского художника Андрея Поздеева, а также образовательные пространства.