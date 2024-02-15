Власти Екатеринбурга не оставляют надежду построить еще две станции метро

«Я не раз говорил, что разные районы развиваются по-разному. Метрополитен — это такая вершина эволюции. Сначала появляется обычный транспорт, затем трамваи, как по опыту Академического и Солнечного, и, если и тогда система не справляется, тогда метро. В чем особенность — у него высокая провозная способность. Чтобы была окупаемость инфраструктуры, должен быть большой пассажиропоток. Эти вопросы сейчас и рассматриваются», — отметил Габдрахманов в ходе круглого стола с участием девелоперов и журналистов.