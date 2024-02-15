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Медикам из Омской области с апреля повысят зарплату до 50 тыс рублей

Повышение зарплаты будет зависеть от населенного пункта.
Источник: Комсомольская правда

Владимир Путин поручил повысить зарплату медикам, работающим в маленьких городах и селах.

У медиков, работающих в городе с населением 50−100 тыс. человек, зарплата вырастит до 29 тыс. рублей, у среднего персонала — 13 тыс. рублей.

Медики работающие в населенных пунктах, численность которых менее 50 тыс. человек получат прибавку до 50 тыс. рублей (фельдшерам и медсестрам до 30 тыс. рублей).

Повышенную зарплату медики начнут получать с 1 апреля 2024 года.

Ранее стало известно, что омским медикам с 1 февраля повысили рекомендуемые оклады.

медицина