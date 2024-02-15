Медикам из Омской области с апреля повысят зарплату до 50 тыс рублей

Владимир Путин поручил повысить зарплату медикам, работающим в маленьких городах и селах.
У медиков, работающих в городе с населением 50−100 тыс. человек, зарплата вырастит до 29 тыс. рублей, у среднего персонала — 13 тыс. рублей.
Медики работающие в населенных пунктах, численность которых менее 50 тыс. человек получат прибавку до 50 тыс. рублей (фельдшерам и медсестрам до 30 тыс. рублей).
Повышенную зарплату медики начнут получать с 1 апреля 2024 года.
Ранее стало известно, что омским медикам с 1 февраля повысили рекомендуемые оклады.