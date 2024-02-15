Новость для жителей Молдовы с «автономками», которые платят тысячи леев в месяц за транзит тепла в квартирах: Затраты компенсируют — но не все так просто

Владельцы квартир, отключенных от системы центрального отопления, получат компенсацию счетов за теплоноситель, в соответствии со степенью предоставленной энергетической уязвимости. Компенсация будет выплачена за весь отопительный сезон 2023−2024 годов. Об этом сообщило в среду министерство энергетики.
Таким образом, в случае отключенных от системы централизованного теплоснабжения (SACET) потребителей, которые зарегистрировались на платформе compensatii.gov.md, но не ввели код счета за тепловую энергию, изменения будут произведены автоматически по информации системы «Энергетическая уязвимость», а бенефициары получат компенсацию за теплоноситель за весь отопительный сезон.
Отключенные потребители, не зарегистрировавшиеся на платформе, могут получить компенсацию только после заполнения заявления и присвоения степени уязвимости, начиная с месяца, в котором они зарегистрировались на платформе. Меры были согласованы между министерством энергетики и министерством труда и социальной защиты для поддержки энергетически уязвимых домохозяйств после того, как ряд объективных факторов привел в некоторых случаях к непропорциональным счетам за декабрь, говорится в сообщении ведомства.
Среди объективных факторов, упомянутых в ходе встречи, были названы:
в большинстве случаев, управляющие жилого дома неправильно проинформировали теплоэнергетические компании о реальной ситуации в квартале, в результате чего некоторые потребители получили счета, не отражающие действительности;
тариф на тепловую энергию в декабре 2023 года выше, чем в декабре 2022 года (3267 леев/Гкал против 2854 леев/Гкал). С января 2024 года тариф снизился до 2774 леев/Гкал;
температура подаваемого теплоносителя была ниже, чем в предыдущем сезоне, поскольку теплоэнергетические установки снизили температуру теплоносителя на 10%, согласно положениям пункта 14 Положения ЕГЭ № 10. 7 от 4 марта 2022 года и согласно зимнему плану, который предусматривает «Снижение температуры теплоносителя, подаваемого в централизованных системах теплоснабжения, на 10%» в случае кризиса/ограничения поставок природного газа.