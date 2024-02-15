Новость для жителей Молдовы с «автономками», которые платят тысячи леев в месяц за транзит тепла в квартирах: Затраты компенсируют — но не все так просто

Отключенные потребители, не зарегистрировавшиеся на платформе, могут получить компенсацию только после заполнения заявления и присвоения степени уязвимости, начиная с месяца, в котором они зарегистрировались на платформе. Меры были согласованы между министерством энергетики и министерством труда и социальной защиты для поддержки энергетически уязвимых домохозяйств после того, как ряд объективных факторов привел в некоторых случаях к непропорциональным счетам за декабрь, говорится в сообщении ведомства.