Зараженные апельсины разрешили продавать в свердловских магазинах

При досмотре плодоовощной продукции на одной из баз Екатеринбурга сотрудники отдела карантинного фитосанитарного надзора совместно со специалистами лаборатории Свердловского филиала ФГБУ ВНИИЗЖ обнаружили 5 тонн апельсинов, поступивших из Египта. Фрукты оказались заражены, на них нашли карантинного вредителя — красную померанцевую щитовку (Aonidiella aurantii).