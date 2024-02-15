Зараженные апельсины разрешили продавать в свердловских магазинах

При досмотре плодоовощной продукции на одной из баз Екатеринбурга сотрудники отдела карантинного фитосанитарного надзора совместно со специалистами лаборатории Свердловского филиала ФГБУ ВНИИЗЖ обнаружили 5 тонн апельсинов, поступивших из Египта. Фрукты оказались заражены, на них нашли карантинного вредителя — красную померанцевую щитовку (Aonidiella aurantii).
В связи с тем, что основной путь распространения щитовки — посадочный материал, а зараженные плоды не представляют серьезной опасности, апельсины разрешили продавать в Свердловской области.
Ранее ЕАН писал, что Управление Россельхознадзора по Свердловской области предотвратило ввоз из Казахстана 18 тонн зараженных томатов.