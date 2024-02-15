Россиян предупредили: выйти на пенсию можно только при соблюдении этих условий

С 2024 года мужчины, родившиеся в 1961 году, смогут выйти на пенсию по общим правилам в возрасте 63 лет, а женщины, родившиеся в 1966 году, — в возрасте 58 лет. Для этого требуется иметь трудовой стаж не менее 15 лет и набрать не менее 28,2 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). По предыдущим правилам женщины выходили на пенсию в возрасте 55 лет, а мужчины — в возрасте 60 лет.