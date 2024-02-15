Россиян предупредили: выйти на пенсию можно только при соблюдении этих условий

Для получения пенсии по старости в 2024 году требуется соблюдение трех основных условий: достижение определенного возраста, набор минимального стажа работы и накопление необходимого количества пенсионных баллов. На пенсию уже могут рассчитывать мужчины 1961 года рождения и женщины 1966 года рождения, передает SevastopolMedia со ссылкой на Российскую газету (18+).
После учета индексации, средний размер пенсии увеличился на 1,6 тысячи рублей в месяц. Всего средние ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам составляют 23,4 тысячи рублей.
С 2024 года мужчины, родившиеся в 1961 году, смогут выйти на пенсию по общим правилам в возрасте 63 лет, а женщины, родившиеся в 1966 году, — в возрасте 58 лет. Для этого требуется иметь трудовой стаж не менее 15 лет и набрать не менее 28,2 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). По предыдущим правилам женщины выходили на пенсию в возрасте 55 лет, а мужчины — в возрасте 60 лет.
Также граждане, достигшие пенсионного возраста, но не оформившие пенсию из-за недостаточного стажа или баллов, получат право на пенсию. В 2024 году возможен выход на пенсию на основании льготных условий. Хотя большинство граждан понимает свои права, лучше всего уточнить конкретные основания и список необходимых документов для досрочного выхода на пенсию. Некоторые категории граждан уже выходят на пенсию до установленного срока, например: водители, врачи, учителя, работники вредных и опасных производств, многодетные мамы и другие.
Для расчета пенсии в 2024 году величина одного пенсионного балла составит 133,05 рубля, а фиксированная выплата по старости — 8 134,88 рубля.