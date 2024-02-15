Планировку для застройки у площади Сенной утвердили в Нижнем Новгороде

Речь идет об участке площадью более 80 га в границах улиц Максима Горького, Ковровской, Родниковой и Казанской набережной. Предполагается, что на этом месте вырастет большой микрорайон. Он будет разделен на несколько кварталов, которые построят поэтапно. Помимо жилья, здесь появятся три детсада на 680 мест и школа на 1 тысячу мест.