Планировку для застройки у площади Сенной утвердили в Нижнем Новгороде

Проект планировки и межевания территории для застройки у площади Сенной утвержден в Нижнем Новгороде. Соответствующий приказ опубликован на сайте регионального Минграда.
Речь идет об участке площадью более 80 га в границах улиц Максима Горького, Ковровской, Родниковой и Казанской набережной. Предполагается, что на этом месте вырастет большой микрорайон. Он будет разделен на несколько кварталов, которые построят поэтапно. Помимо жилья, здесь появятся три детсада на 680 мест и школа на 1 тысячу мест.
Для каждой очереди застройки будет выбран механизм развития и разработана отдельная планировка.
Сначала в рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ) планируется освоить территорию в 5 га. В кварталах № 1 и № 4 разместятся два детсада и школа. Будет достроен дом с подземной автостоянкой в границах улиц Сеченова и Большая Печерская. Кроме того, предполагается реконструкция переулка Бойновский.
На втором этапе предполагается развитие территорий № 3 и 6. Здесь появится детсад на 460 мест, а также дублер проезда от переулка Бойновский. Реконструкция затронет улица Сеченова и Тургенева.
В рамках третьей очереди предполагается развитие кварталов № 4, 7 и 8. Будет реконструирована магистральная улица с регулируемым движением (Белинского — Максима Горького — Большая Печерская — Родионова).
В рамках четвертой очереди будет спроектирована дорога с непрерывным движением от улицы Белинского до автомобильной дороги (22ОП РЗ 22К-0031) Большая Ельня — Ольгино. Также будет построена первая часть дороги от улицы Белинского до улицы Яблоневая.
Проект планировки подготовило ООО «Золотое сечение» по заказу застройщика «Идель».