В Омске 20 новых «Адмиралов» не выпускают на маршруты

В городе 20 новых троллейбусов «Адмирал» простаивают без работы. Об этом сообщили 15 февраля на заседании комитета Горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры.
По словам Сергея Фролова, директора МП «Электрический транспорт», транспорт ждёт, когда будет реконструировано депо, бульвар Архитекторов, а также будут построены новые линии на Левом берегу. Кроме того, в городе не хватает водителей, так как многие из них участвуют в СВО.
Руководитель также сообщил, что новые «Адмиралы» находятся на территории троллейбусного депо на Ватутина.