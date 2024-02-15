В Омске 20 новых «Адмиралов» не выпускают на маршруты

По словам Сергея Фролова, директора МП «Электрический транспорт», транспорт ждёт, когда будет реконструировано депо, бульвар Архитекторов, а также будут построены новые линии на Левом берегу. Кроме того, в городе не хватает водителей, так как многие из них участвуют в СВО.