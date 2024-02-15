Минэнерго: БелАЭС уже помогла сэкономить 6,7 млрд кубометров газа

Идут работы по переходу частных домов на электричество для отопления и горячего водоснабжения. Так, за четыре года в энергоснабжающие организации поступило почти 104 тысяч соответствующих обращений, почти 89% из них удовлетворено, за 2023-й — 25,2 тысячи, положительный ответ дан по 95% из них.