Минэнерго: БелАЭС уже помогла сэкономить 6,7 млрд кубометров газа

По его словам, это позволило республике сэкономить 6,7 миллиарда кубометров природного газа.
«Проект стал хорошим стимулом для роста электропотребления в стране: по итогам 2023 года этот показатель вырос на 6,6% по сравнению с 2022 годом».
Он также отметил, что сейчас в Беларуси строятся современные электродома, продолжается перевод многоквартирного жилого фонда на использование электроэнергии в качестве источника топлива.
Идут работы по переходу частных домов на электричество для отопления и горячего водоснабжения. Так, за четыре года в энергоснабжающие организации поступило почти 104 тысяч соответствующих обращений, почти 89% из них удовлетворено, за 2023-й — 25,2 тысячи, положительный ответ дан по 95% из них.
БелАЭС
Постройка станции недалеко от города Островец с двумя реакторными установками ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт стала самым крупным экономическим проектом России и Беларуси.
Возводить АЭС начали в 2013 году совместно с госкорпорацией «Росатом». Первый энергоблок был введен в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года, а в ноябре 2023-го правительством был утвержден акт приемки второго энергоблока.