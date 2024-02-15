В Свердловской области снова выросли цены на свеклу, морковь, огурцы и помидоры

Помидоры за неделю с 5 по 12 февраля подорожали на 2,3% — теперь свердловчане смогут купить их в среднем за 273,1 ₽ Кроме того, за это время рис в регионе подорожал на 1% — до 148,5 ₽ за кг, вермишель теперь стоит 127,7 ₽ (+1,4%). При этом есть продукты, цены на которые снизились: картофель подешевел на 5,4% — до 24,8 ₽, говядина теперь стоит 543,8 за кг (-1%), курица — 212,5 ₽ (-1%).