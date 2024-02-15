Парк Горького в Перми собирается сохранить свои летние кафе

— Также парк за свой счет содержит общественную рекреационную территорию и памятники архитектуры, включая ротонду архитектора И. И. Свиязева, тем самым освобождая городской бюджет от дополнительных затрат, исчисляемых десятками миллионов рублей, — объясняют свою позицию в парке. — Руководство парка сделает все возможное для того, чтобы мамы с колясками имели возможность по утрам выпить кофе в летнем кафе, дети — восхищаться таинственными сокровищами в «Логове пиратов», семьи — на большой сцене отметить праздник Великой Победы и День города.