Парк Горького в Перми собирается сохранить свои летние кафе

Итальянский семейный ресторан Casa Mia и кафе восточной кухни «Халва» в парке Горького должны быть снесены. Эти летние строения администрация Свердловского района требует признать самостроями, так как они, по мнению властей, были возведены без необходимых разрешений.
Эта же участь грозит двум бесплатным общественным туалетам и аттракциону «Дом Дракулы». А департамент земельных отношений считает, что парк не имеет права собственности на театральную эстраду — главную сцену, расположенную возле ротонды. Именно здесь проходят все праздники и концерты.
— Будем разбираться, — прокомментировал «Комсомолке» директор парка Александр Целуйко.
Напомним, парк Горького изначально был заложен как загородный сад. Но после того, как Пермь начала разрастаться, оказался в самом центре города. Ранее он принадлежал городу, а с 2001 года был передан в аренду ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького».
— На момент передачи парк находился на грани банкротства, — сообщили в ЦПР. — За многие годы под контролем и в сотрудничестве с администрацией города произведена большая работа по развитию парка.
За 20 с лишним лет появились новые аттракционы, в том числе огромное колесо обозрения, на аллеях были установлены павильоны по продаже напитков и сувениров. Ежегодно парк посещают более трех миллионов человек.
— Также парк за свой счет содержит общественную рекреационную территорию и памятники архитектуры, включая ротонду архитектора И. И. Свиязева, тем самым освобождая городской бюджет от дополнительных затрат, исчисляемых десятками миллионов рублей, — объясняют свою позицию в парке. — Руководство парка сделает все возможное для того, чтобы мамы с колясками имели возможность по утрам выпить кофе в летнем кафе, дети — восхищаться таинственными сокровищами в «Логове пиратов», семьи — на большой сцене отметить праздник Великой Победы и День города.