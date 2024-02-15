В Башкирии за неделю взлетели цены на капусту, морковь и соль

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 5 по 12 февраля килограмм свежей белокочанной капуты подорожал на 2,6%. На этой неделе их средняя цена составила 36,23 рубля. Также жителям республики на 1,9% больше придется отдать за морковь (средняя цена — 34,43 рубля) и за 1,5% за поваренную пищевую соль (12,57 рубля).