В Башкирии за неделю взлетели цены на капусту, морковь и соль

В Башкирии за неделю подорожали капуста, морковь и соль. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.
Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 5 по 12 февраля килограмм свежей белокочанной капуты подорожал на 2,6%. На этой неделе их средняя цена составила 36,23 рубля. Также жителям республики на 1,9% больше придется отдать за морковь (средняя цена — 34,43 рубля) и за 1,5% за поваренную пищевую соль (12,57 рубля).
Однако на этой неделе на 1,9% подешевели столовая свекла (средняя цена — 33,83 рубля), на 1,9% — фруктово-ягодные консервы для детского питания (493,67 рубля), на 1,5% — вареная колбаса (456,70 рубля).