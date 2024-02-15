Напротив отеля «Видгоф» в Челябинске может появиться новый ЖК с детским садом

В Челябинске напротив гранд-отеля «Видгоф» собираются построить две многоэтажки с подземными парковками и детским садом. Проект планировки территории вынесли на общественные обсуждения. Обсуждения будут продолжаться до 14 марта.
Как сообщает «ФедералПресс», речь идет о территории между проспектом Ленина, автодорогой Меридиан и улицей Артиллерийской. Инициатором стройки выступает компания «Голос Космос».
По плану, на площадке появятся 11-этажный дом с подземной парковкой на 114−140 мест, 32-этажная высотка с подземной стоянкой на 190−220 мест и встроенным детсадом на 95 мест, а также две трансформаторные подстанции.
Мэр Челябинска Наталья Котова ранее заявила, что архитектурное оформление новых зданий будет перекликаться с соседними домами, построенными в стиле сталинского ампира.