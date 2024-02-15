В Уфе начался капремонт крыш многоквартирных домов

Крыша — это неотъемлемый элемент любого здания. От качества её исполнения зависит безопасность дома и его жителей. Но как бы профессионально ни была смонтирована кровля, в какой-то момент ей потребуется ремонт. Главное — вовремя провести работы по восстановлению крыши. Если текущий ремонт кровли уже не решит проблемы, то придётся заняться более серьёзными работами. В этом случае старое кровельное покрытие заменяется на новое. Также осуществляется ремонт или замена кровельной конструкции, водостоки. Проводятся необходимые косметические работы для придания более свежего облика отремонтированной крыше.
В текущем году в Уфе запланировано отремонтировать шатровые крыши 28 домов. Ремонт шатровых крыш не относится к сезонным видам работ и может выполняться в зимний период. На сегодняшний день подрядные организация уже выполняют капитальный ремонт 4 шатровых крыш.
А в целом в 2024 году в республике отремонтируют шатровые крыши 212 многоквартирных домов.
Как сообщал Башинформ, капремонт крыш, водо- и электроснабжения обойдется в Башкирии в 2 млрд рублей.