Власти рассчитывают, что строительство ещё одной рулёжной дорожки в два раза увеличат мощности аэропорта Храброво

Строительство ещё одной рулёжной дорожки в Храброво в два раза увеличит мощности аэропорта. Такое мнение высказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов на своей странице «ВКонтакте».
«Уже говорил об этом в интервью, но хочу акцентировать ещё раз: визит президента Владимира Владимировича Путина в наш регион 25 января — не просто визит. Как и любое его посещение».
В числе итогов этой поездки губернатор назвал проект открытия второй рулёжной дорожки в Храброво, которая должна вдвое увеличить пропускную способность аэропорта.
В январе гендиректор Храброво Александр Корытный пообещал, что к аэропорту пристроят двухэтажное здание, чтобы увеличить возможности воздушной гавани. Минтранс России готов выделить на реконструкцию воздушной гавани 5,5 млрд рублей, заявил глава ведомства Виталий Савельев.