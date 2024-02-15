Приватизацию «Калининград-ГорТранса» отложили

В Калининграде отложили приватизацию «Калининград-ГорТранса» из-за покупки новых автобусов. Об этом сообщил председатель комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации Сергей Радковский на профильной комиссии горсовета в четверг, 15 февраля.
В 2023 году провели инвентаризацию, аудит компании. Решали вопросы с перечнем не приватизируемого имущества и порядком его использования.
«Предприятию была предоставлена субсидия на приобретение подвижного состава, условием которого предусматривалось, что юридическое лицо не должно быть в процессе реорганизации. Это общее требование законодательства при предоставлении средств из бюджета. Чтобы не потерять субсидию, завершить приватизацию в 2023 году не представлялось возможным».
Новые сроки перехода с муниципального предприятия в акционерное общество — август 2024 года. К этому моменту должны завершить все этапы приватизации.
Среди имущества, которое будет приватизировано, 14 нежилых зданий в разных частях города.
Федеральный закон требует, чтобы к 2025 году были преобразованы или приватизированы все муниципальные предприятия. Подобная участь ожидает, в частности, «Калининградтеплосеть» и другие компании. Закон, ограничивающий деятельность государственных и муниципальных унитарных предприятий и предусматривающий их ликвидацию, приняли в 2019-м. Главная цель реформы — повысить эффективность работы муниципалов. Если к 2025 году этого не случится, их деятельность остановит суд по иску Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
В администрации города ранее сообщали, что приватизация «ГорТранса» не повлечёт передачи имущества предприятия частным компаниям. Муниципальный перевозчик станет акционерным обществом, и 100% акций будут находиться у города.