Приватизацию «Калининград-ГорТранса» отложили

Федеральный закон требует, чтобы к 2025 году были преобразованы или приватизированы все муниципальные предприятия. Подобная участь ожидает, в частности, «Калининградтеплосеть» и другие компании. Закон, ограничивающий деятельность государственных и муниципальных унитарных предприятий и предусматривающий их ликвидацию, приняли в 2019-м. Главная цель реформы — повысить эффективность работы муниципалов. Если к 2025 году этого не случится, их деятельность остановит суд по иску Федеральной антимонопольной службы (ФАС).