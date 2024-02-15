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В Перми студенты частных учебных заведений смогут получать стипендию

Для «целевиков» из медвузов тоже введут меры поддержки.

Депутаты краевого парламента 15 февраля во втором чтении приняли законопроект, благодаря которому обучающиеся за счет средств бюджета Пермского края по основным профессиональным образовательным программам в частных образовательных организациях и филиалах федеральных вузов смогут получить стипендию. Кроме того, учредили дополнительные выплаты для студентов-медиков целевой формы обучения специалитета и ординатуры.

В качестве мер поддержки обучающихся из частных образовательных организаций и филиалов федеральных университетов в региональном бюджете предусмотрено 1,94 млн рублей на 2024 год. В пресс-службе Законодательного собрания отмечают, что по прогнозным показателям, получателями стипендии станут более 130 студентов.

На выплаты для «целевиков» медвузов выделяют в разы больше. В общей сложности из бюджета региона на стипендии заложили 40 млн руб. Размер выплат для специалистов составит 8−14 тыс. руб., а для ординаторов — 28−49 тыс. руб., подчеркивают в пресс-службе краевого правительства.