В Перми студенты частных учебных заведений смогут получать стипендию

На выплаты для «целевиков» медвузов выделяют в разы больше. В общей сложности из бюджета региона на стипендии заложили 40 млн руб. Размер выплат для специалистов составит 8−14 тыс. руб., а для ординаторов — 28−49 тыс. руб., подчеркивают в пресс-службе краевого правительства.