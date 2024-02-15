Выяснилось, какие регионы выращивают больше всего коконов шелкопряда

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В 2023 году в Узбекистане вырастили почти 26 тысяч тонн кокона-сырца. Этот показатель увеличился на 6,5% по сравнению с 2022 годом, сообщает корреспондент Podrobno.uz.