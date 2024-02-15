Выяснилось, какие регионы выращивают больше всего коконов шелкопряда

По данным Агентства по статистике, в 2023 году всего в республике заготовлено 25,9 тысячи тонн кокона-сырца.
Лидерами по выращиванию шелкового сырья являются Самаркандская и Андижанская области, в каждой из которых выращено более 3300 тонн.
Объем шелкового сырья, выращиваемого в регионах, распределился следующим образом:
Самаркандская область — 3,3 тысячи тонн.
Андижанская область — 3,3 тысячи тонн.
Бухарская область — 2,7 тысячи тонн.
Кашкадарьинская область — 2,4 тысячи тонн,
Ферганская область — 2,4 тысячи тонн,
Наманганская область — 2,2 тысячи тонн,
Хорезмская область — 2,1 тысячи тонн,
Сурхандарьинская область — 2 тысячи тонн,
Ташкентская область — 1,8 тысячи тонн,
Навоийская область — 1,09 тысячи тонн,
Джизакская область — 859,1 тонны,
Каракалпакстан — 858 тонн,
Сырдарьинская область — 711,9 тонны.
Напомним, на этой неделе на совещании по приоритетным задачам и планам в аграрной сфере президент Шавкат Мирзиёев уделил особое внимание развитию шелководства и подчеркнул необходимость кардинальных изменений в этой отрасли.