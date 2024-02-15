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Выяснилось, какие регионы выращивают больше всего коконов шелкопряда

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В 2023 году в Узбекистане вырастили почти 26 тысяч тонн кокона-сырца. Этот показатель увеличился на 6,5% по сравнению с 2022 годом, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

По данным Агентства по статистике, в 2023 году всего в республике заготовлено 25,9 тысячи тонн кокона-сырца.

Лидерами по выращиванию шелкового сырья являются Самаркандская и Андижанская области, в каждой из которых выращено более 3300 тонн.

Объем шелкового сырья, выращиваемого в регионах, распределился следующим образом:

Самаркандская область — 3,3 тысячи тонн.

Андижанская область — 3,3 тысячи тонн.

Бухарская область — 2,7 тысячи тонн.

Кашкадарьинская область — 2,4 тысячи тонн,

Ферганская область — 2,4 тысячи тонн,

Наманганская область — 2,2 тысячи тонн,

Хорезмская область — 2,1 тысячи тонн,

Сурхандарьинская область — 2 тысячи тонн,

Ташкентская область — 1,8 тысячи тонн,

Навоийская область — 1,09 тысячи тонн,

Джизакская область — 859,1 тонны,

Каракалпакстан — 858 тонн,

Сырдарьинская область — 711,9 тонны.

Напомним, на этой неделе на совещании по приоритетным задачам и планам в аграрной сфере президент Шавкат Мирзиёев уделил особое внимание развитию шелководства и подчеркнул необходимость кардинальных изменений в этой отрасли.

экономика
сельское хозяйство