По данным канала RTVI, основанным на результатах исследований Росстата, за год бананы в Урене подорожали на 88%. На втором месте — подмосковный Обнинск (рост на 86%), на третьем — Юрга в Кемеровской области (85%).
В целом по России за год бананы подорожали на 44%. Среди регионов на первом месте Саратовская и Калужская области, где цены выросли на 74%. В Адыгее бананы подорожали на 70%, в Алтайском крае — на 69%, в Коми — 68%.
В Сахалинской, Магаданской и Амурской областях бананы подешевели на 1−6%.
Андрей Репин.
Нижегородский Урень опередил всю Россию по росту цен на бананы
Город Урень в Нижегородской области по итогам 2023 года стал в России лидером по росту цен на бананы.
По данным канала RTVI, основанным на результатах исследований Росстата, за год бананы в Урене подорожали на 88%. На втором месте — подмосковный Обнинск (рост на 86%), на третьем — Юрга в Кемеровской области (85%).