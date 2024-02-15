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Из Уфы возобновятся авиарейсы в Грозный

С 4 апреля из Уфы снова появятся авиарейсы до столицы Чеченской Республики. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Уфа».
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Рейсы по маршруту Уфа-Грозный по четвергам будет выполнять авиакомпания Red Wings на самолетах Sukhoi Superjet 100, вмещающих до 100 пассажиров.

Забронировать билеты можно на сайте авиакомпании или оформить через авиакассы аэропорта «Уфа».