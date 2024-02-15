Из Уфы возобновятся авиарейсы в Грозный

Рейсы по маршруту Уфа-Грозный по четвергам будет выполнять авиакомпания Red Wings на самолетах Sukhoi Superjet 100, вмещающих до 100 пассажиров.
Забронировать билеты можно на сайте авиакомпании или оформить через авиакассы аэропорта «Уфа».
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Рейсы по маршруту Уфа-Грозный по четвергам будет выполнять авиакомпания Red Wings на самолетах Sukhoi Superjet 100, вмещающих до 100 пассажиров.
Забронировать билеты можно на сайте авиакомпании или оформить через авиакассы аэропорта «Уфа».