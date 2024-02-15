Разбирают крышу: Что происходит на месте сгоревшей в Анапе многоэтажки-самостроя

В сгоревшей многоэтажке по улице Объездной в Анапе начали разбирать кровлю. Ранее мэрия курорта сообщила, что 10-й и 11-й этажи восстановлению не подлежат. Велика вероятность, что одиннадцатиэтажный дом после капитального ремонта станет девятиэтажным.
«На месте мэр Анапы Василий Швец пообщался с жильцами и специалистами, которые будут работать на объекте в ближайшее время», — рассказали в пресс-службе городской администрации.
На объекте развернется большая восстановительная работа. В данный момент специалисты уже начали демонтировать кровлю и поврежденные опорные рамы.
Кроме того, сообщается, что межведомственная комиссия начнет оценивать нанесенный ущерб. В ее состав вошли представители управлений разных сфер: ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, социальной защиты населения, БТИ.
Восемь групп вместе с жильцами выполнят поквартирный обход для выявления ущерба. Их работа начнется с верхних этажей, которые больше всего пострадали при пожаре.
«Рядом с домом развернут штаб, где формируются группы. Для жителей обеспечена вода, выпечка, горячий чай», — сообщили в мэрии Анапы.
На месте также работают сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, возгорание началось вечером 13 февраля с мансардного этажа. Огонь быстро распространялся и, несмотря на оперативный приезд спасателей, площадь пожара стремительно увеличивалась.
Страшный пожар в многоэтажке удалось потушить в 3:57 14 февраля. Более ста огнеборцев почти 10 часов противостояли пламени, охватившему жилое здание.
Как оказалось, одиннадцатиэтажный дом был самостроем. Возводился он без разрешительных документов, люди узаконивали свои квартиры через суд и годами ждали, пока в многоэтажке появятся лифты и обещанный газ.