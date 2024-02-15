В Новосибирске в микрорайон Клюквенный будут ходить электрички

Об этом сообщает BFM-Новосибирск со ссылкой на Агентство жилищного строительства Новосибирской области.
Клюквенный — флагманский проект КРТ в регионе, реализующийся с 2022 года.
«Чуть больше чем за год с момента принятия решения, с декабря 2022 года, мы обеспечили микрорайон на общую площадь всех объектов капитального строительства, все объемом водоснабжения, водоотведения, тепловой энергией и теплоснабжением», — рассказал зам гендиректора Агентства жилищного строительства региона Александр Савоськин на форуме «Сибирская строительная неделя».
Сейчас в микрорайоне строятся внутренние сети первого этапа проекта, локальные очистные сооружения и ливневая канализация.
Платформу пригородной электрички организуют в сотрудничестве с РЖД.
Также началось проектирование политехнического колледжа на 2,5 тысячи мест.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что улицы Забалуева и Дукача соединит новая развязка.