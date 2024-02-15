В Новосибирске в микрорайон Клюквенный будут ходить электрички

«Чуть больше чем за год с момента принятия решения, с декабря 2022 года, мы обеспечили микрорайон на общую площадь всех объектов капитального строительства, все объемом водоснабжения, водоотведения, тепловой энергией и теплоснабжением», — рассказал зам гендиректора Агентства жилищного строительства региона Александр Савоськин на форуме «Сибирская строительная неделя».