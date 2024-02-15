РЖД начали поиск начальника Детской железной дороги в Перми

От кандидата, которому предстоит руководить крупным строительным проектом, требуется: сформировать команду, координировать строительные и ремонтные работы, организовать хозяйственную и образовательную деятельность площадки. От кандидата требуется опыт работы 3−6 лет.



Размер вознаграждения не указан. Ранее РЖД искали кандидата на аналогичную позицию в Нижнем Новгороде. Тогда соискателю был предложен оклад в 75 тыс. руб.



Напомним, в конце года управление государственной экспертизы Прикамья дало положительное заключение на проект строительства детской железной дороги в Перми. Строительство узкоколейной экскурсионной железной дороги и учебно-экспозиционного центра с музеем и круговым депо является региональным приоритетным проектом. Его инициатор — Свердловский филиал ОАО «РЖД».



Детскую дорогу планируется расположить вдоль реки Камы, ее длина составит около 4 км. Однопутный участок с шириной колеи 750 мм будет проложен от станции Пермь I до Мотовилихи, через остановочный пункт «Набережная». Для организации движения будет задействован как современный, так и раритетный подвижной состав: три тепловоза ТУ10, узкоколейный паровоз и восемь вагонов. Завершить строительство планируется к 2027 году. Объем инвестиций в проект проекта оценивается в 1,7 млрд руб.