В 2024 году в Новосибирской области под КРТ планируют отдать еще три площадки

«В Новосибирской области в настоящий момент для КРТ определено же 29 территорий общей площадью 691 га, на которых планируем построить 5,3 млн кв. м жилья. Площадь расселяемого фонда с этих территорий составит почти 150 тысяч кв. м, — сказал Андрей Травников. — На сегодняшний день принято 14 решений о КРТ, заключено 5 договоров с застройщиками. Могу отметить, что сюда входят как застроенные частными домами и малоэтажными многоквартирными домами территории, так и пустыри. Наиболее значимы сегодня три проекта: микрорайон Клюквенный, Смарт-Сити между Академгородком и наукоградом Кольцово и незастроенная территория по Бердскому шоссе в устье реки Иня».