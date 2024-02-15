В 2024 году в Новосибирской области под КРТ планируют отдать еще три площадки

Новосибирска область в 2024 году увеличат число площадок под реализацию проектов КРТ. Речь идет о трех участках. Об этом 14 февраля сообщили на круглом столе «Практика комплексного развития территорий» в рамках Сибирской строительной недели.
Среди участников круглого стола были представители Минстроя, Госдумы, руководители российских регионов. Губернатор Андрей Травников озвучил основные данные о реализации проектов КРТ в Новосибирской области.
«В Новосибирской области в настоящий момент для КРТ определено же 29 территорий общей площадью 691 га, на которых планируем построить 5,3 млн кв. м жилья. Площадь расселяемого фонда с этих территорий составит почти 150 тысяч кв. м, — сказал Андрей Травников. — На сегодняшний день принято 14 решений о КРТ, заключено 5 договоров с застройщиками. Могу отметить, что сюда входят как застроенные частными домами и малоэтажными многоквартирными домами территории, так и пустыри. Наиболее значимы сегодня три проекта: микрорайон Клюквенный, Смарт-Сити между Академгородком и наукоградом Кольцово и незастроенная территория по Бердскому шоссе в устье реки Иня».
Заместитель генерального директора Агентства жилищного строительства Новосибирской области Александр Савоськин заявил, что количество площадок под КРТ в 2024 будет увеличено:
«На сегодняшний день у АРЖС в управлении находится крупнейший земельный банк в Новосибирской области — 531 га. Это 76% от всех территорий КРТ в регионе с градостроительным потенциалом 2,8 млн кв. м жилья. В текущем году мы планируем эту работу продолжить и предложить правительству еще три территории общей площадью до 100 га под КРТ».
Первый флагманский проект КРТ в регионе — микрорайон Клюквенный — обеспечивается ресурсами инфраструктурного меню (инфраструктурными бюджетными кредитами). Другие проекты КРТ в регионе планируют вывести на самоокупаемость: деньги, полученные от субаренды, власти будут направлять на строительство инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.
Ранее BFM-Новосибирск рассказывал о том, что в рамках реализации проекта КРТ микрорайоне Клюквенный запустят городскую электричку.