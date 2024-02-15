В Ростовской области отчитались о ремонте опасных участков на М-4 «Дон»

За прошедшие сутки на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области для устранения дефектов покрытия задействовали 140 единиц техники. Об этом представителям министерства транспорта региона сообщили в госкомпани «Автодор».
Всего к этому моменту ликвидировали 5713 кв. метров ямочности: 5661 кв. метр обновили традиционным асфальтобетоном, 52 кв. метра — литым асфальтобетоном. Также в рамках подготовительных работ за сутки отфрезеровали 7526 кв. метров покрытия.
По информации дорожников, в связи с ремонтом транспортные заторы отмечаются на участках от 983 до 1006 км и от 1014 до 1020 км. Ограничения для пассажирского транспорта при этом не вводились.
— Подрядные организации существенно увеличили темп работ, это позволило переломить ситуацию, при которой темпы прироста ямочности опережали темпы ее устранения, — прокомментировала заместитель министра транспорта региона Инна Володина.