Разные тарифы на воду хотят ввести для населения в Казахстане

І группа — с потреблением до 3 куб. м в месяц, применяется действующий тариф (потребляют 49% населения); ІІ группа — с потреблением от 3 до 5 куб. м в месяц, тариф выше на +20% от действующего тарифа (потребляют 20% населения); ІІІ группа — с потреблением от 5 м³ до 10 куб. м в месяц, тариф выше на +50% от действующего тарифа (потребляют 20% населения); ІV группа — с потреблением свыше 10 куб. м в месяц, тариф выше на 100% или 2-х кратного от действующего тарифа (потребляют 11% населения).