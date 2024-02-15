Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Студентам в России повысят стипендии

В российских вузах предлагается установить стипендии не ниже МРОТ.

Студентам в России хотят повысить стипендии. Об этом говорят в Министерстве образования и науки.

Чиновники предлагают зафиксировать размеры стипендий в российских вузах не ниже МРОТ.

Таким образом, сумма академической и социальной стипендии в общей сложности не должна быть ниже прожиточного минимума, говорят в министерстве.

Прожиточный минимум сейчас составляет почти 17 тысяч рублей.

Сообщается также, что ранее глава РФ Владимир Путин повысил до 12 тысяч президентские стипендии. Указ вступил в силу с 1 февраля текущего года.

Также на повышение выплат студентам в России планируют потратить порядка двух миллиардов рублей.

образование
наука