Студентам в России повысят стипендии

Студентам в России хотят повысить стипендии. Об этом говорят в Министерстве образования и науки.
Чиновники предлагают зафиксировать размеры стипендий в российских вузах не ниже МРОТ.
Таким образом, сумма академической и социальной стипендии в общей сложности не должна быть ниже прожиточного минимума, говорят в министерстве.
Прожиточный минимум сейчас составляет почти 17 тысяч рублей.
Сообщается также, что ранее глава РФ Владимир Путин повысил до 12 тысяч президентские стипендии. Указ вступил в силу с 1 февраля текущего года.
Также на повышение выплат студентам в России планируют потратить порядка двух миллиардов рублей.