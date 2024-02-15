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Цены на бензин планируют пересмотреть в Казахстане

На портале «Открытые НПА» разместили проект приказа министра энергетики Алмасадама Саткалиева, согласно которому в Казахстане планируют пересмотреть цены на бензин, сообщает Zakon.kz.
Источник: Zakon.kz

В проекте предлагают установить следующие предельные цены на розничную продажу топлива:

  • Бензин марки АИ-80 — 89 тенге за литр.
  • Бензин марки АИ-92 и АИ-93 — 205 тенге за литр.
  • Дизельное топливо (летнее, межсезонное) — 295 тенге за литр (как для казахстанцев, так и для иностранных граждан).

Отметим, что в данное время предельная цена на летнее дизельное топливо составляет 450 тенге для иностранцев и 295 тенге для казахстанцев.

Согласно опубликованному документу, публичные обсуждения продлятся до 28 февраля.

экономика
топливо