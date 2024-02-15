Цены на бензин планируют пересмотреть в Казахстане

В проекте предлагают установить следующие предельные цены на розничную продажу топлива:
- Бензин марки АИ-80 — 89 тенге за литр.
- Бензин марки АИ-92 и АИ-93 — 205 тенге за литр.
- Дизельное топливо (летнее, межсезонное) — 295 тенге за литр (как для казахстанцев, так и для иностранных граждан).
Отметим, что в данное время предельная цена на летнее дизельное топливо составляет 450 тенге для иностранцев и 295 тенге для казахстанцев.
Согласно опубликованному документу, публичные обсуждения продлятся до 28 февраля.