Квартирам- «матрешкам» объявили войну: Коммуналки в Петербурге запретят переделывать в маленькие студии

— Такую квартиру можно сравнить с машиной с перебитыми номерами: можно ездить, но недолго. Причем покупают их не только иногородние. Ко мне регулярно обращаются петербуржцы за консультацией. Квартира за пять миллионов в районе площади Восстания, конечно, манит, но я категорически не советую в это влезать. Мы уже года три об этом трубим, и хорошо, что за эту тему взялись. Такие квартиры можно разделить на плохие и очень плохие. Первые — это «матрешки», в которых доля выделена в натуре. То есть человек купил квартирку, и она совпадает с его долей. В этом случае у него хотя бы останутся эти четыре стены. Куда хуже, когда в коммуналке снесли все и построили заново. В этом случае у всех собственников равные права на это имущество. В случае суда или претензий придется собираться всем вместе и что-то решать. А если человек купил долю и уехал? Сейчас даже имя соседа нельзя узнать через Росреестр.