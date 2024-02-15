Квартирам- «матрешкам» объявили войну: Коммуналки в Петербурге запретят переделывать в маленькие студии

Петербургские власти решили заняться уникальным для Северной столицы явлением — квартирами- «матрешками». Это мини-студии, которые создают из комнат в коммуналках — повальное явление, причем не только в историческом центре. Подобное умудряются устраивать в сталинках и даже хрущевках: берут большую квартиру и внутри создают несколько маленьких со своим входом и санузлом. Однако по документам это остается все та же коммуналка, поэтому продают не студию или апартаменты, а долю в коммуналке, например, одну пятнадцатую.
По словам депутата ЗакСа Павла Крупника, страдают от этого явления все — и покупатели и соседи.
— Раньше в этой коммуналке было два санузла, а стало десять. Естественно, растет нагрузка на сеть, вода и тепло до верхних этажей не доходят, а проводка не справляется, — говорит депутат. — Кроме того, в доме появляются мокрые точки там, где они не предусмотрены. У меня масса обращений от жителей таких домов. У человека над детской, например, оказался соседский санузел. Рано или поздно его прорвет. Кто захочет жить в таких условиях? Еще одна проблема: все владельцы этих «матрешек» — законные собственники. Они прописаны в своих клетушках, а значит, претендуют на места в детских садах, обслуживаются в поликлиниках. Вот отсюда и очереди.
Депутаты Законодательного собрания активно занялись этой проблемой. Появились и предложения. Одно из них — изменить правила заключения сделок: регистрировать право собственности только со свежими документами от технической инспекции. Сейчас «матрешки» пользуются лазейкой. Предприимчивый человек выкупает коммуналку, получает справку, что перепланировок нет, а потом делает ремонт и через полгода продает десяток студий. Чтобы этого не было, предлагают сделать срок действия такой справки месяц.
КОМПЕТЕНТНО.
Как распознать «матрешку».
Дмитрий ЩЕГЕЛЬСКИЙ, риелтор:
— Такую квартиру можно сравнить с машиной с перебитыми номерами: можно ездить, но недолго. Причем покупают их не только иногородние. Ко мне регулярно обращаются петербуржцы за консультацией. Квартира за пять миллионов в районе площади Восстания, конечно, манит, но я категорически не советую в это влезать. Мы уже года три об этом трубим, и хорошо, что за эту тему взялись. Такие квартиры можно разделить на плохие и очень плохие. Первые — это «матрешки», в которых доля выделена в натуре. То есть человек купил квартирку, и она совпадает с его долей. В этом случае у него хотя бы останутся эти четыре стены. Куда хуже, когда в коммуналке снесли все и построили заново. В этом случае у всех собственников равные права на это имущество. В случае суда или претензий придется собираться всем вместе и что-то решать. А если человек купил долю и уехал? Сейчас даже имя соседа нельзя узнать через Росреестр.