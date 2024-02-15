Мэр Воронежа: Мы будем собирать брошенные коммунальные сети

Мэр Воронежа Вадим Кстенин рассказал о мероприятиях в рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры, запущенной по поручению Президента России Владимира Путина.
Она направлена на снижение износа объектов жилищно-коммунального хозяйства и рассчитана на 2023—2027 годы. В Воронеже эта задача также является приоритетной и значимой для горожан, отметил глава города.
«В Воронеже она выполняется и благодаря мерам федеральной поддержки, например, инфраструктурному меню — так мы строим новую водоподъемную станцию, и по концессионным соглашениям в рамках инвестиционных программ ресурсоснабжающих предприятий», — написал Вадим Кстенин в своем Telegram-канале.
Так, на улице Свободы, 75 проводится техническое переоборудование котельной, а для реконструкции ВПС-9 ищут подрядчика для выполнения работ.
Мэр добавил, что необходимо решать и локальные проблемы, связанные с удручающим состоянием бесхозяйных инженерных коммуникаций. Ранее различные ведомства, предприятия и строители оставляли коммунальные сети без должного оформления.
«То, что линии не имеют владельца, не означает, что аварийные ситуации на них не будут устранены. Будут — для этого у нас есть специальный фонд и порядок действий, но потребуется немного больше времени на оформление документов», — подчеркнул Вадим Кстенин.
Устранением нештатных ситуаций на таких сетях занимается городская аварийно-ремонтная служба. Однако из-за изношенности сетей и отсутствия точных схем прокладки коммуникаций работы часто затягиваются.
«Чтобы это перестало беспокоить воронежцев, мы выявляем такие участки, системно ведем работу по постановке сетей на учет и в дальнейшем передаем их на обслуживание ресурсоснабжающим организациям. Только за 2023 год в муниципальную собственность принято 150 таких объектов, а начиная с 2018 года — 1053. Это многие километры сетей и десятки сооружений», — поделился глава города.
Эта работа ускоряет устранение аварий, но из-за предусмотренной законом процедуры она продолжительна. Только после принятия сетей в городскую казну коммуникации можно передать на обслуживание ресурсоснабжающим организациям.
«Мы будем собирать брошенные коммунальные сети в Воронеже, пока не оформим должным образом все. Это тем более важно, потому что в результате не только появляются эксплуатирующие организации, быстрее ликвидирующие нештатные ситуации, но и объекты постепенно могут быть включены в инвестпрограммы ресурсоснабжающих организаций, получить в будущем капитальный ремонт и перестать портить жизнь людям».