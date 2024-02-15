Мэр Воронежа: Мы будем собирать брошенные коммунальные сети

«Мы будем собирать брошенные коммунальные сети в Воронеже, пока не оформим должным образом все. Это тем более важно, потому что в результате не только появляются эксплуатирующие организации, быстрее ликвидирующие нештатные ситуации, но и объекты постепенно могут быть включены в инвестпрограммы ресурсоснабжающих организаций, получить в будущем капитальный ремонт и перестать портить жизнь людям».