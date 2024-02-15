Минтранс пояснил, зачем в такси устанавливать видеокамеры

МИНСК, 15 фев — Sputnik. Установка камер в салонах автомобилей такси приведет к определенной дисциплине при выполнении такого вида перевозок, заявил в мультимедийном пресс-центре Sputnik начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Андрей Гладкий.
В Беларуси камеры видеонаблюдения уже несколько лет успешно используют в автобусах, троллейбусах и электробусах. По его словам, это стимулирует пассажиров к тому, чтобы не нарушать правила и вести себя адекватно.
«Если говорить о сфере нерегулярных перевозок, автомобилях такси, тоже решили пойти по такому пути, чтобы стимулировать водителей такси, чтобы они вели себя в рамках приличия. То же самое касается и пассажиров».
Он отметил, что в Минтранс часто приходят жалобы и обращения граждан о неподобающем поведении водителей такси. Но в некоторых случаях виноваты и сами пассажиры, обратил внимание представитель ведомства.
«Считаем, что установка камер в салонах приведет к определенной дисциплине», — добавил собеседник.
Второй момент носит фискальный характер. Нередки случаи, когда пассажиры автобусов и маршруток оплатили проезд, но чек не получили.
«И когда будут установлены средства видеофиксации, всем будет понятно, кто нарушил: водитель себе деньги забрал либо же пассажир не оплатил проезд. Вот с какой целью это сделано», — заключил представитель Минтранса.