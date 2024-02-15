В Екатеринбург приехала крупная партия новых автобусов

Новый транспорт прошел обкатку еще в Нефтекамске. В Екатеринбург они доехали своим ходом. Половина партии уже доукомплектована. Как только все работы завершатся, автобусы помоют и передадут городу, сообщил заместитель Главы Екатеринбурга Сергей Плахотин.