В Екатеринбург приехала крупная партия новых автобусов

В Екатеринбург прибыла крупная партия новых автобусов. 30 машин приехали в уральскую столицу из Нефтекамска. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
— Сейчас 30 машин проходят технический осмотр и доукомплектацию. В салоны устанавливают камеры, способные в автоматическом режиме считать количество пассажиров, кондиционеры и по три валидатора, — рассказали в екатеринбургской мэрии.
Также каждому кондуктору автобусов выдадут мобильные терминалы. Сами машины оборудуют программным обеспечением, на котором будут работать системы оплаты и навигации.
Новый транспорт прошел обкатку еще в Нефтекамске. В Екатеринбург они доехали своим ходом. Половина партии уже доукомплектована. Как только все работы завершатся, автобусы помоют и передадут городу, сообщил заместитель Главы Екатеринбурга Сергей Плахотин.