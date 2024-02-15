Предельная цена на бензин и дизель для казахстанцев остается без изменений, заявили в Минэнерго

«12 апреля 2023 года в целях стабилизации ситуации на рынке издан приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 12 апреля 2023 года № 140, предусматривающий предельную цены на розничную реализацию нефтепродуктов, в том числе на дизельное топливо (летнее, межсезонное) — 450 тенге за литр. В случае предъявления водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан, реализуется до 100 литров дизтоплива в сутки по цене 295 тенге за литр и водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданного в Республике Казахстан в объеме до 300 литров в сутки — 295 тенге за литр», — сообщили в Минэнерго.