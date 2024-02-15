В Беларуси снова подорожали кредиты. И для физлиц тоже

Рост ставок по рублевым кредитам в корпоративном секторе наблюдается уже пятый месяц подряд. Что касается валютных заимствований, то они тоже дорожают. Например, ставки по коротким кредитам (сроком до года) в российских рублях за январь выросли в среднем с 14,95 до 15,88%.
Даже доллар, который не пользовался в прошлом году особым спросом, тоже стал дороже — с 5,22 до 5,43%, а евро — с 6,43 до 6,86%.
Интересно, что впервые с ноября 2022 года подорожали кредиты для физлиц. Пока этот рост чисто номинальный — средняя ставка на срок до года выросла всего на 0,01%, до 9,55%. Но до этого они каждый месяц стабильно дешевели.