Нужна ли свободная продажа оружия в Беларуси? Мнение эксперта

«Я категорически против [свободной продажи оружия]. Потому что все, что касается свобод, они должны быть обоснованы и четко контролируемы. То есть, иметь право приобрести оружие и приобретать оружие бесконтрольно — это две разные вещи. У нас достаточно сложная ситуация эпидемиологическая сложилась в 2020 году. И я видела яркие примеры, когда люди, обладающие оружием, в процессе владения приобретали психофизические расстройства. Были ситуации, когда мы давали определенные звоночки в разрешительную систему, что, придя за покупкой боеприпасов, были заметны у владельца оружием определенные отклонения. Поэтому здесь вопрос очень деликатный. Не мне принимать эти решения, но мое субъективное мнение такое, что контроль за продажей оружия однозначно должен быть жестким. И хранение оружия должно происходить в очень жестких условиях. Потому что доступ к оружию посторонних лиц — это очень небезопасная история».