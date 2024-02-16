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Склады «Метростроя» у «Нарвской» продали за 470 млн рублей

Склады обанкротившегося «Метростроя» продали на торгах.
Источник: Комсомольская правда

На торгах в Петербурге продали склады обанкротившегося «Метростроя» у станции метро «Нарвская». Объекты в Кировском районе ушли с молотка за 470 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома.

Складские помещения приобрел «Метрострой Северной столицы». Теперь ему принадлежит комплекс общей площадью 16,7 тысячи квадратных метров и участок 4,9 гектаров. Также в лот были включены офисы на 3,3 тысячи квадратных метров.

— Площадка находится в окружении общественно-деловой и производственной застройки в 1,5 километра от станции метро «Нарвская». Рядом проходят основные транспортные магистрали района — проспект Стачек и ЗСД, — следует из релиза аукционного дома.

Уточним, что объект в городе на Неве обанкротившейся компании удалось продать с первого раза. Ранее «Метрострой Северной столицы» подал иск против КРТИ на 4 млрд рублей.