Сколько стоила самая дорогая квартира в Минске, проданная в январе

Площадь квартиры — 170 кв. м. Она расположена в жилом комплексе премиум-класса «Залаты Маёнтак» рядом с проспектом Победителей. В нем всего лишь семь малоэтажных домов клубного типа по восемь квартир.
Район, конечно, очень живописный — поблизости Комсомольское озеро и парк Победы. Интересно, что в каждой квартире установлен собственный газовый отопительный котел, что позволяет жильцам регулировать температуру в помещении круглый год.
Несколько месяцев назад в Минске продали еще более дорогую квартиру — в клубном доме на ул. Парниковой, за Национальной библиотекой. Она обошлась покупателю в $400 тыс.