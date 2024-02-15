Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Сколько стоила самая дорогая квартира в Минске, проданная в январе

В январе 2024 года самой дорогой из проданных в столице квартир оказалась «трешка», которую купили за $315 тыс. В пересчете на метры ее цена — около $1853 за «квадрат», пишет Realt.by.

Площадь квартиры — 170 кв. м. Она расположена в жилом комплексе премиум-класса «Залаты Маёнтак» рядом с проспектом Победителей. В нем всего лишь семь малоэтажных домов клубного типа по восемь квартир.

Район, конечно, очень живописный — поблизости Комсомольское озеро и парк Победы. Интересно, что в каждой квартире установлен собственный газовый отопительный котел, что позволяет жильцам регулировать температуру в помещении круглый год.

Несколько месяцев назад в Минске продали еще более дорогую квартиру — в клубном доме на ул. Парниковой, за Национальной библиотекой. Она обошлась покупателю в $400 тыс.

недвижимость