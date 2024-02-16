Директорам — до 15 тысяч, каменщикам и подсобным рабочим — по 6000, прорабу — 5000 рублей. Назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в феврале 2024

Требований — немало: это и знание английского и турецкого языков, это и опыт работы не менее 7 лет в целом, и не менее 5 лет в сфере управления. Работодатель ищет менеджера с опытом в области управления деятельностью торговой организации и регулирования финансовых отношений. Отметим, что вакансия это уже некоторое время фигурирует в Общереспубликанском банке, а, значит, остается актуальной: специалиста, который бы отвечал всем требованиям пока не нашли.