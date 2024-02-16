Директорам — до 15 тысяч, каменщикам и подсобным рабочим — по 6000, прорабу — 5000 рублей. Назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в феврале 2024

Белорусам назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в феврале 2024 года. Узнали о самых высокооплачиваемый вакансиях в Беларуси в феврале, для этого, как и месяцем ранее, обратимся к объявлениям, размещенным в Общереспубликанском банке вакансий. К слову, за месяц число объявлений осталось фактически неизменным: около 137 тысяч. Кому же готовы платить больше всего в Беларуси в финале зимы?
Требований — немало: это и знание английского и турецкого языков, это и опыт работы не менее 7 лет в целом, и не менее 5 лет в сфере управления. Работодатель ищет менеджера с опытом в области управления деятельностью торговой организации и регулирования финансовых отношений. Отметим, что вакансия это уже некоторое время фигурирует в Общереспубликанском банке, а, значит, остается актуальной: специалиста, который бы отвечал всем требованиям пока не нашли.
Минский часовой завод в конце первой декады февраля 2024 года разместил свое объявление о поиске директора. Зарплат от 7 до 9,2 тысяч рублей. Требования — множественны и детальны: пятилетний опыт управленческой работы в часовом производстве, знание техпроцесса производства и сборки часов, будильников, манометров, печатных плат, наличие контактов с зарубежными производителями современного оборудования для часового производства, печатных плат; наличие контактов с лидирующими производителями часов. Плюс знание сразу пяти иностранных языков: английского, немецкого, французского, итальянского, турецкого. Зарплата, повторимся, до 9200 рублей.
Уже не первый месяц в банке и вакансия, которая попадает на третью строчку условного рейтинга: начальника участка ищет из белорусских компаний-подрядчиков в области свайного фундаментостроения. Рабочее место — деревня Борщовка Речицкого района. Работодатель указывает, что работа разъездная по двухсменному график, что касается заработной платы, то она определена в диапазоне от 7,5 до 9 тысяч белорусских рублей. Вакансия эта тоже была недавно обновлена работодателем — подходящего сотрудника, что называется, оторвут с руками и ногами.
На четвертом месте сразу три вакансии от одного и того же работодателя и с одной и той же зарплатой: 6000 рублей. Компания-резидент белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень» ищет каменщика, монтажника строительных конструкций, подсобного рабочего. Во всех случаях от кандидатов требуют законченное базовое образование, есть и еще один принципиальный момент: нужно владеть китайским свободно.
Белорусско-китайская компания, работающая в сфере строительства открыла вакансию экономиста. Предсказуемое требование — владение китайским, работодатель даже уточняет и детализирует «знание грамматики и стилистики китайского языка; ведение переговоров на высоком уровне». Зарплата — от 5,5 до 5,7 тысяч белорусских рублей ежемесячно.
Некоторые работодатели обновляют свои объявления, значит, они остаются актуальными. Фото: архив, носит иллюстративный характер.
5250 рублей готовы платить спортсмену-инструктору, то есть футболисту в футбольном клубе «Торпедо-БелАЗ», который базируется в Жодино. Из требований — только общее образование. Вакансия появилась в феврале и пока остается незакрытой.
В конце января в банке появилась и еще одна «спортивная» вакансия: спортсмен-инструктор нужен и в ФК «Шахтер» из Солигорска. Требование аналогичное, озвученному в предыдущей вакансии: общее среднее образование, а вот зарплата определена с очень широкой разбежкой: от 5250 до 16 000.
Не так давно разместил свою вакансию и Национальный банк Беларуси: есть свободное место начальника главного управления. Все требования, функционал и сферы ответственности озвучиваются, по всей видимости, на стадии очного собеседования. Чтобы на него попасть нужно соответствовать всего двум первоначальным параметрам: иметь высшее образование и пятилетний опыт работы. Зарплата — 5162,4 — 6183,6 BYN.
Начальник управления нужен и в одну из белорусских организаций в сфере услуг сельскохозяйственного лизинга. «Опыт работы не менее 5 лет в лизинговых организациях, опыт работы по осмотру техники, предназначенной для реализации лизингополучателям; уверенное владение ПК», — указано в объявлении. Там же определена и зарплата: от 5040 до 6048 рублей ежемесячно.
5000 рублей — зарплата, которую предлагают прорабу. Ищет его один из ПМК Несвижа. Работа в одну смену, от соискателей — общее среднее образование.