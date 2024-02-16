Огромный склад Wildberries построят в Приморье

«На площадке “Надеждинская” ТОР “Приморье” появится современный высокотехнологичный складской комплекс площадью 150 тыс. кв. м. ООО “Вайлдберриз”», — говорится в сообщении.
Компания стала резидентом ТОР осенью 2023 года. В Надеждинском районе края она построит распределительный центр: там будут храниться товары, которые будут отправляться покупателям, в первую очередь, в близлежащие регионы.
Для резидента будут действовать льготы. Это, в том числе, нулевые налоги на пять лет и сниженные страховые взносы на 10 лет.
Отметим, Wildberries ранее заявлял о намерениях построить логистический центр и в Хабаровском крае. При этом, в 2023 году открылся большой распределительный центр Ozon под Хабаровском.