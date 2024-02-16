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Огромный склад Wildberries построят в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 16 февраля, ФедералПресс. В четверг полпред президента в ДФО Юрий Трутнев провел совещание с крупнейшими инвесторами. В пресс-службе полпредства рассказали о самых крупных проектах.
Источник: Reuters

«На площадке “Надеждинская” ТОР “Приморье” появится современный высокотехнологичный складской комплекс площадью 150 тыс. кв. м. ООО “Вайлдберриз”», — говорится в сообщении.

Компания стала резидентом ТОР осенью 2023 года. В Надеждинском районе края она построит распределительный центр: там будут храниться товары, которые будут отправляться покупателям, в первую очередь, в близлежащие регионы.

Для резидента будут действовать льготы. Это, в том числе, нулевые налоги на пять лет и сниженные страховые взносы на 10 лет.

Отметим, Wildberries ранее заявлял о намерениях построить логистический центр и в Хабаровском крае. При этом, в 2023 году открылся большой распределительный центр Ozon под Хабаровском.

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