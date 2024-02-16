В Новосибирске назвали самый худший жилмассив

В Новосибирске появился рейтинг худших жилмассивов города. Его создал портал "АиФ-Новосибирск, на основании отзывов сервиса 2ГИС.
Плющихинский жилмассив
Это место получило 2,5 звезды от новосибирцев. По словам горожан, жить на постоянной основе здесь трудно. Комментаторы называют это место гетто-районом, в котором страшно жить.
«Приезжая сюда, становится страшно. Ни одного белого лица, по дорогам летают, с правого ряда налево, с левого направо, вечные пробки. Дороги разбиты, тротуаров нет, всюду ларьки с овощами и восточной кухней. Боже упаси туда еще раз приехать», — написал пользователь с ником Apple User.
Помимо этого, еще один местный житель рассказал, что жилмассив населяют одни мигранты, которые мусорят и грубят прохожим. Также местные недовольны постоянными пробками, отсутствием хороших магазинов и нехваткой общественного транспорта.
Также сибиряки недовольны плохой звукоизоляцией, картонными стенами и неадекватными соседями.
Южно-Чемской микрорайон
Данный жилмассив получил 2,6 звезды. Местные жители рассказывают, что в микрорайоне с общественным транспортом здесь проблемно, а уехать после 8 вечера вообще невозможно. Жители недовольны тем, что кроме домов и магазинов запчастей здесь не встретишь.
«После уборки дороги от снега невозможно перейти по пешеходам дорогу. Горы навалили. Дети падают, скатываются с этих куч прямо на проезжую часть», — отметила Оксана К.
Также некоторые жалуются, что в данном жилмассиве нельзя не то чтобы жить, а даже передвигаться опасно. Помимо этого, местные жители недовольны некрасивыми застройками и домами унылых цветов.
Северный микрорайон
Он получил 3,3 звезды. Как пишут горожане, они недовольны необорудованными остановками и вечными пробками. Другие отметили, что фуры загораживают проход и проезд, из-за чего одной жительнице пришлось идти до центра, так как движение по дороге было заблокировано в обе стороны.
«Но, так как тропинок для пешеходов вдоль трассы нет, мое путешествие, а также всех бабулек и пенсионеров, не дождавшихся своего автобуса, просто взрослых людей с детьми, пролегало через рыхлый снег на обочине и сугробы попеременно с дорогой», — вспомнила случай Анастасия Ш.
Жилмассив «Чистая слобода»
Его новосибирцы оценили в 3,6 звезды. Многие горожане считают, что район скоро превратится в уличный рынок.
«Инфраструктура оставляет желать лучшего, одни модульные магазины на каждом шагу, скоро район в рынок уличный превратится, вы хоть землю под общественные блага используйте — стройте школы, дороги, поликлиники, трамвайную линию продлите и будет людям жить хорошо», — заявил Андрей К.
Также местные жители жалуются, что им часто не вовремя выключают свет, а также постоянные проблемы с водой.
Горский жилмассив
Ему дали оценку в 3,7 звезды. Как пишут горожане, зимой здесь не чистят дороги, например, совсем недавно местная жительница Олеся З. пожаловалось, что между 56 домом и садиком на Блюхера, 75, «Бусинка», за все время зимы дорогу почистили всего 1 раз. Машинам приходится буксовать — не могут разъехаться.
Помимо этого, местные жители недовольны тротуарами, которые сравнивают с катком. А также местные жители назвали дома жилмассива «страшными трущобами».
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске расширили список исследований при диспансеризации.