В Новосибирске назвали самый худший жилмассив

Ему дали оценку в 3,7 звезды. Как пишут горожане, зимой здесь не чистят дороги, например, совсем недавно местная жительница Олеся З. пожаловалось, что между 56 домом и садиком на Блюхера, 75, «Бусинка», за все время зимы дорогу почистили всего 1 раз. Машинам приходится буксовать — не могут разъехаться.