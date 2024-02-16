Проект «Иркутское гостеприимство» стал лауреатом нацпроекта в сфере туризма

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко вручил премию правительства РФ в области туризма за 2023 год, которая проводится в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Иркутский проект стал одним из 10 лауреатов, пишет ИА IrkutskMedia.