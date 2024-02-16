Проект «Иркутское гостеприимство» стал лауреатом нацпроекта в сфере туризма

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко вручил премию правительства РФ в области туризма за 2023 год, которая проводится в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Иркутский проект стал одним из 10 лауреатов, пишет ИА IrkutskMedia.
Лауреатами премии стали авторы 10 реализованных инициатив, которые направлены на развитие российской индустрии гостеприимства, — это проекты по воссозданию уникальных исторических объектов, новые цифровые сервисы, образовательные проекты, продвижение событийных мероприятий, создание туристических продуктов, в том числе с учётом безбарьерной среды. Поддержал запуск такого проекта президент Владимир Путин.
Среди лауреатов — ежегодный региональный конкурс профессионального мастерства сотрудников гостиничных предприятий «Иркутское гостеприимство». Традиционно конкурс проходит в нескольких номинациях: «Лучшая горничная», «Лучший администратор», «Лучший официант», «Лучший наставник». Участники демонстрируют теоретические знания, практические навыки и творческие умения в сфере предоставления гостиничных услуг. (Награждаемые — Евдокимова Е. А., Калинина И. Ю., Процентова Е. Н.).