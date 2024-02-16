В Приморье построят еще один громадный молочный комплекс

Агрохолдинг «Грин Агро», один из крупнейших поставщиков молочных продуктов на рынках Приморского края и Сахалинской области, построит в Кировском районе Приморского края молочный комплекс по производству до 60 тысяч тонн молока в год с содержанием 5,6 тысячи голов дойного стада, сообщает ИА PrimaMedia.
Проект реализует ООО «Грин Агро-Краснореченский», зарегистрированное в селе Павло-Федоровка. Учредителями компании выступают ООО «ХАПК “Грин Агро” (Ханкайский район, входит в группу компаний “Грин Агро”), которому, согласно выписке из ЕГРЮЛ, принадлежит 80% капитала, и сельскохозяйственный производственный кооператив (СХПК) “Краснореченский” (Кировский район), владеющий 20%.
«Вложения в проект составят 20 млрд рублей. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации и подготовка документов для получения статуса резидента ТОР», — было озвучено на совещании по реализации крупных инвестпроектов в Приморье, которое во Владивостоке провел вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
На сайте «Грин Агро» говорится, что в холдинг входят животноводческие комплексы в селе Алексеевка Ханкайского района Приморского края и селе Троицком Анивского района Сахалинской области, а также молокозаводы в Троицком и в городе Артёме Приморского края. В 2023 году молокозаводы холдинга перерабатывали более 105 тонн молока в сутки.