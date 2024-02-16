В Приморье построят еще один громадный молочный комплекс

На сайте «Грин Агро» говорится, что в холдинг входят животноводческие комплексы в селе Алексеевка Ханкайского района Приморского края и селе Троицком Анивского района Сахалинской области, а также молокозаводы в Троицком и в городе Артёме Приморского края. В 2023 году молокозаводы холдинга перерабатывали более 105 тонн молока в сутки.