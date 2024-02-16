Резидент ТОР «Хабаровск» запустил цех по производству стеновых блоков и бетона

Компания «КАРЬЕР-БЕТОН ДВ» ввела в работу производство стеновых отсевоблоков, тротуарной брусчатки и товарного бетона на территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск». Цех мощностью 3 млн стеновых пустотелых отсевоблоков (или тротуарной брусчатки) и 36 тыс. кубометров товарного бетона в год создан по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Инвестиции в проект составили около 100 млн рублей, создано 44 рабочих места, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
— Компании доступны нулевые налоги на имущество, прибыль и землю первые 5 лет, сниженные до 7,6% страховые взносы в течение 10 лет. Эти и другие меры государственной поддержки позволяют запускать в Хабаровском крае предприятия, производящие востребованную продукцию, в том числе стройматериалы. Данный инвестпроект помогает удовлетворить спрос на качественные стройматериалы среди застройщиков, реализующих комплексные проекты, частных потребителей. В дальнейшем мы ожидаем развития сферы производства стройматериалов в комфортных условиях режима ТОР, спрос обеспечит реализация программы «Дальневосточный квартал» и другие масштабные стройки. Важно, что налоговые льготы и административные преференции оказывают положительное влияние не только на ввод в работу новых предприятий, но и на стоимость как стройматериалов, так и квадратного метра жилья и коммерческой недвижимости, — отметила директор КРДВ Хабаровск Ирина Серова.
Проект находится на сопровождении в АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края» (АПИРИ ХК) с 2017 года. В ходе реализации инвестиционного проекта специалисты агентства оказали помощь в получении разрешения на строительство основного производственного объекта второй линии, а также в решении различных вопросов, возникающих у инвестора на всех этапах запуска.
По соглашениям с КРДВ на ТОР «Хабаровск» инвестиционные проекты реализуют 102 резидента, бизнес фактически вложил в экономику региона 200 млрд рублей и создал более 6,6 тыс. рабочих мест.