Резидент ТОР «Хабаровск» запустил цех по производству стеновых блоков и бетона

— Компании доступны нулевые налоги на имущество, прибыль и землю первые 5 лет, сниженные до 7,6% страховые взносы в течение 10 лет. Эти и другие меры государственной поддержки позволяют запускать в Хабаровском крае предприятия, производящие востребованную продукцию, в том числе стройматериалы. Данный инвестпроект помогает удовлетворить спрос на качественные стройматериалы среди застройщиков, реализующих комплексные проекты, частных потребителей. В дальнейшем мы ожидаем развития сферы производства стройматериалов в комфортных условиях режима ТОР, спрос обеспечит реализация программы «Дальневосточный квартал» и другие масштабные стройки. Важно, что налоговые льготы и административные преференции оказывают положительное влияние не только на ввод в работу новых предприятий, но и на стоимость как стройматериалов, так и квадратного метра жилья и коммерческой недвижимости, — отметила директор КРДВ Хабаровск Ирина Серова.