Самый большой в Приморье водогрейный котел запустили в Лесозаводске

Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, котел нового поколения отличается высокой надежностью, эффективностью и экономичностью потребления топлива. Вместе с водогрейным котлом на объекте установлено вспомогательное оборудование, в том числе, современное горелочное устройство, которое работает в автоматическом режиме. Жаротрубный котел может работать на малых температурах, что актуально в осеннее и весеннее время. Объект оснащен автоматикой, которая позволяет регулировать температуру теплоносителя, подаваемого в дома потребителей.