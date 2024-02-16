Самый большой в Приморье водогрейный котел запустили в Лесозаводске

В Лесозаводске введен в эксплуатацию крупнейший в Приморье водогрейный котел. Он предназначен для улучшения качества теплоснабжения жителей центральной части городского округа.
Генеральный директор «Примтеплоэнерго» Владимир Малюшицкий в ходе рабочей поездки проверил работу нового оборудования, установленного для улучшения качества теплоснабжения абонентов центральной части Лесозаводского городского округа.
Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, котел нового поколения отличается высокой надежностью, эффективностью и экономичностью потребления топлива. Вместе с водогрейным котлом на объекте установлено вспомогательное оборудование, в том числе, современное горелочное устройство, которое работает в автоматическом режиме. Жаротрубный котел может работать на малых температурах, что актуально в осеннее и весеннее время. Объект оснащен автоматикой, которая позволяет регулировать температуру теплоносителя, подаваемого в дома потребителей.
Новое котельное оборудование позволит не только улучшить качество теплоснабжения более шести тысяч абонентов городского округа, но и сократить потребление дорогостоящего жидкого топлива.