В Новосибирске на месте бывшего гипермаркета «Гигант» откроется автосалон

На площадке бывшего гипермаркета «Гигант» на проезде Энергетиков в Новосибирске будет запущен автомобильный кластер, в основе которого будет салон крупной местной сети по продаже авто с пробегом AutoCity. Сообщение об этом было опубликовано изданием «Континент Сибирь».
Подчеркнем, что торговый центр «Гигант» на проезде Энергетиков прекратил свою деятельность в 2021 году. Большинство мест, где находились бывшие магазины «Горожанка», «Мегас» и «Гигант», были заняты томской ГК «Лама». В 2022 году торговый холдинг «Сибирский Гигант», основанный Александром Манцуровым и Андреем Кузнецовым, обанкротился.
По мнению участников рынка, здание на проезде Энергетиков будет занято сетью AutoCity, которая в настоящее время имеет три салона в Новосибирске и два во Владивостоке.
Представители AutoCity пока отказались от комментариев, заявив, что информацию о запуске проекта на проезде Энергетиков они предоставят позже.
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