В Новосибирске на месте бывшего гипермаркета «Гигант» откроется автосалон

На площадке бывшего гипермаркета «Гигант» на проезде Энергетиков в Новосибирске будет запущен автомобильный кластер, в основе которого будет салон крупной местной сети по продаже авто с пробегом AutoCity. Сообщение об этом было опубликовано изданием «Континент Сибирь».

Подчеркнем, что торговый центр «Гигант» на проезде Энергетиков прекратил свою деятельность в 2021 году. Большинство мест, где находились бывшие магазины «Горожанка», «Мегас» и «Гигант», были заняты томской ГК «Лама». В 2022 году торговый холдинг «Сибирский Гигант», основанный Александром Манцуровым и Андреем Кузнецовым, обанкротился.

В отличие от «Гиганта» на Мочищенском шоссе, здание на проезде Энергетиков долгое время оставалось пустующим. По информации из источников, близких к «Сибирскому Гиганту», велись переговоры с сетью «Лента» и сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff. Однако 15 февраля стало известно, что здание будет использовано для торговли автомобилями и автозапчастями.