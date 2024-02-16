Омский завод ищет сотрудников на 40 вакансий

На ярмарке завод представит омичам 40 вакансий по инженерным и рабочим специальностям. Среди них — инженер-схемотехник, инженер-технолог, инженер по метрологии, корректировщик ванн, фрезеровщик-универсал, ученик шлифовщика и другие. Как ранее сообщал «СуперОмск», согласно информации службы занятости Омской области, зарплаты на предприятии составляют от 22 до 55 тысяч рублей.