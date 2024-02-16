Омский завод ищет сотрудников на 40 вакансий

Как сообщили в пресс-службе омского Минтруда, акционерное общество является одним из ведущих приборостроительных предприятий Сибири и входит в состав Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». Предприятие производит электроприводы и блоки управления для космических аппаратов связи, навигации и геодезии.
На ярмарке завод представит омичам 40 вакансий по инженерным и рабочим специальностям. Среди них — инженер-схемотехник, инженер-технолог, инженер по метрологии, корректировщик ванн, фрезеровщик-универсал, ученик шлифовщика и другие. Как ранее сообщал «СуперОмск», согласно информации службы занятости Омской области, зарплаты на предприятии составляют от 22 до 55 тысяч рублей.
Своим сотрудникам АО «СПС» предлагает соцпакет, полис ДМС, частичную оплату санаторно-оздоровительного отдыха и другие бонусы.
Кроме того, на ярмарке вакансии омичам представят еще 8 работодателей, втом числе Управление Федеральной службы войск национальной гвардии, «Ключавто-Трейд», «Пассажирское предприятие № 8», Пассажирское вагонное депо Омск, «Электрический транспорт», Пограничное управление ФСБ РФ по Омской области, Государственное бюро по оказанию бесплатной юридической помощи и обеспечению деятельности Главного государственно-правового управления Омской области и «Почта России».
Мероприятие начнется в 11 часов в кадровом центре по улице Тарской, 11.