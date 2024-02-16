Администрация Иркутска взыскивает задолженность с застройщика в судебном порядке

Осенью 2020 года определением Арбитражного суда Иркутской области утверждено мировое соглашение между администрацией города и другой подрядной организацией — застройщиком. В соответствии с ним ООО «Алмаз» во главе с А. Ю. Хачитулиным взял на себя все ранее неисполненные обязательства по РЗТ, в том числе по расселению граждан. Также до февраля 2021 года инвестор должен был вернуть в бюджет города 92,527 млн рублей, которые ранее выплачены из бюджета города для расселения жителей. В настоящее время исполнение мирового соглашения осуществляется в принудительном порядке. Однако руководитель компании не принимает мер для выполнения взятых обязательств, отмечает пресс-служба администрации города.