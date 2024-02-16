Администрация Иркутска взыскивает задолженность с застройщика в судебном порядке

Все они связаны с неисполнением взятых на себя обязательств со стороны подрядных организаций и застройщиков, сообщили в аппарате администрации областного центра.
Так, еще в сентябре 2013 года между мэрией и ООО «Сибкомплектмонтаж» был заключен договор о развитии застроенных территорий, в рамках которого возвели жилой комплекс «Высота». Застройщик брал обязательства расселить ряд домов на улице Пискунова, которые признаны аварийными. В установленный срок условия не были выполнены в полном объеме, а компания в 2019 году признана банкротом.
Осенью 2020 года определением Арбитражного суда Иркутской области утверждено мировое соглашение между администрацией города и другой подрядной организацией — застройщиком. В соответствии с ним ООО «Алмаз» во главе с А. Ю. Хачитулиным взял на себя все ранее неисполненные обязательства по РЗТ, в том числе по расселению граждан. Также до февраля 2021 года инвестор должен был вернуть в бюджет города 92,527 млн рублей, которые ранее выплачены из бюджета города для расселения жителей. В настоящее время исполнение мирового соглашения осуществляется в принудительном порядке. Однако руководитель компании не принимает мер для выполнения взятых обязательств, отмечает пресс-служба администрации города.
«Данный вопрос находится на контроле мэра города Руслана Болотова. Взятые обязательства следует исполнять своевременно, качественно и в полном объеме. Тем более они имеют социальную направленность, затрагивают интересы жителей областного центра», — подчеркнула заместитель мэра — руководитель аппарата администрации города Елена Войцехович.