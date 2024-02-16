В Казахстане изменились правила формирования электронной базы в сфере ЖКХ

об учете многоквартирных жилых домов; информацию о многоквартирном жилом доме, заполняемую объединением собственников имущества или простым товариществом либо управляющей многоквартирным жилым домом, либо управляющей компанией, либо одним представителем собственников квартир, нежилых помещений, при непосредственном совместном управлении; об учете взносов собственников квартир и нежилых помещений на капитальный ремонт объекта кондоминиума; о плановых мероприятиях, по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов; отчеты по итогам деятельности объединения собственников имущества или простого товарищества либо управляющего многоквартирным жилым домом, либо управляющей компании по содержанию многоквартирным жилым домом; о собраниях собственников квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома, а также протоколах результатов собрания и голосования; о подаче, обработке и выполнении заявок по управлению и содержанию многоквартирных жилых домов; по заключенным договорам между субъектами информатизации ЖКХ;