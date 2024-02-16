Аэропорт Охотска в 2024 году получит новую бетонную взлётную полосу

Строительство полосы в бетонном исполнении начнется в текущем году, на площадку уже завезено светосигнальное оборудование и 5 тыс бетонных плит. В будущем аэропорт Охотска может стать хабом для авиаперевозок в северные регионы, через который будут завозиться грузы в больших объемах и перевозиться пассажиры, не только сезонные рабочие, но и туристы.