Аэропорт Охотска в 2024 году получит новую бетонную взлётную полосу

В Охотске продолжается реконструкция местного аэропорта, работы начались в 2022 году. На сегодняшний день введена в эксплуатацию грунтовая взлетно-посадочная полоса, которая по проекту является резервной. В дальнейшем охотский аэропорт приобретет полосу из бетона, передает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Вести Хабаровск».
— Побывав в Охотске в 2021 году, мы приняли решение подать заявку на его реконструкцию, получили одобрение президента России и в 2022 году начали строительство. Заказчиком является Минтранс России, а Хабаровский край оказывает поддержку и ускоряет процессы, — рассказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Строительство полосы в бетонном исполнении начнется в текущем году, на площадку уже завезено светосигнальное оборудование и 5 тыс бетонных плит. В будущем аэропорт Охотска может стать хабом для авиаперевозок в северные регионы, через который будут завозиться грузы в больших объемах и перевозиться пассажиры, не только сезонные рабочие, но и туристы.